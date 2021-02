La vicenda “Svoltare” ha riportato in primo piano la questione della gestione dell’accoglienza dei migranti. L’inchiesta della Guardia Finanza, coordinata dalla Procura, sta facendo il suo corso. Simone Strozzi , ex legale rappresentante di Svoltare, resta ai domiciliari ed è accusato di peculato, malversazione ai danni dello Stato, turbativa d’asta, falso e omessa dichiarazione ai fini Ires e Irap commessi nel settore dei servizi d‘accoglienza dei migranti. Quanto accaduto ha inevitabilmente provocato anche uno scossone politico. Le opposizioni in Consiglio Comunale hanno duramente attaccato l’Amministrazione Comunale, con la richiesta di dimissioni dell’Assessore alle Politiche Sociali Laura Rossi, gli inviti al sindaco Pizzarotti a chiarire ogni aspetto della vicenda, e poi la richiesta di una Commissione d’indagine fino al Consiglio Comunale straordinario che si è svolto ieri.

Tutti questi temi saranno al centro della puntata di questa sera di «Parma Europa». Nel programma del martedì di 12TvParma, come sempre in diretta alle 21 e condotto da Pietro Adrasto Ferraguti, il confronto tra il vicesindaco di Parma Marco Bosi, il consigliere regionale della Lega Emiliano Occhi, l’Assessore Laura Rossi e la vicecoordinatrice provinciale di Fratelli d’Italia Tania Russo. Nel corso della trasmissione anche i servizi speciali a cura della redazione di 12 Tv Parma: la ricostruzione dell’indagine che ha toccato “Svoltare”, le interviste raccolte nel corso del Consiglio Comunale di ieri e le voci della piazza in occasione dei due presìdi di protesta che si sono svolti in piazza Garibaldi e in piazza della Steccata.

Nella seconda parte di «Parma Europa» attenzione puntata sull’emergenza sanitaria con il report in diretta dall’Ospedale Maggiore sull’andamento della pandemia, con i numeri aggiornati e il punto sulle vaccinazioni. Via Skype interverrà la professoressa Tiziana Meschi, responsabile del Covid Hospital al padiglione Barbieri. L’appuntamento con «Parma Europa» è per questa sera, in diretta alle 21, su 12 Tv Parma.