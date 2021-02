Nuovo appuntamento questa sera su 12 Tv Parma dedicato al calcio e al Parma in particolare. Alle ore 21 ritorna 'Calcio e calcio' con Giuseppe Milano e Francesca Mercadanti accompagnati come al solito nell'analisi del momento dei crociati da Luca Ampollini. Questa volta con loro ci saranno Mauro Dall'Aglio, presidente provinciale dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio, e Stefano Frigeri. In più, in collegamento, parleremo del Parma e del mondo degli allenatori del nostro territorio anche con Paolo Grossi della Gazzetta di Parma. Ultimo ma non ultimo, l'analisi, mai così delicata, della situazione in casa Parma vista con la lente dei social ed affidata a Luca Ferrari.

Per intervenire in diretta sms e whatsapp al 333-9200170. E' possibile seguire 'Calcio e Calcio' anche in diretta streaming e rivedere on-demand su www.tvparma.it

12Tv Parma ore 21,00