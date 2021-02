«La parola all'esperto»: stasera nuovo focus sul Superbonus

Quali interventi rientrano nell’Ecobonus 110%? Chi può usufruire dell’agevolazione? Quali sono i limiti di spesa e tempo per ciascun intervento? Per provare a rispondere a queste e a tante altre domande torna questa sera alle 20.20 su 12TvParma «La parola all’esperto». Torna in tv la rubrica che in edicola da anni ha spazio ogni lunedì nell’inserto Economia della «Gazzetta di Parma».

La trasmissione vuole essere un servizio al cittadino con risposte puntuali e precise e con spiegazioni chiare fornite dagli esperti che si alternano di volta in volta in studio, ovvero avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, notai e fiscalisti. Da casa è possibile intervenire sottoponendo domande, dubbi e quesiti via sms e whatsapp al numero 333 9200170. La puntata di stasera è dedicata a uno dei temi più discussi e complessi degli ultimi mesi, quello del superbonus al 110% varato dal governo con l’obiettivo di rimettere in moto gli investimenti, i consumi e i servizi.

La trasmissione proverà a fornire anche alcune informazioni sull’abbattimento delle barriere architettoniche e sul bonus legato agli infissi. Ospiti in studio ci saranno l’avvocato Antonella Maestri e il commercialista Enrico Dei Nobili, entrambi consulenti di Confedilizia Parma (che - come leggete a fianco - fornisce anche consulenza gratuita ai nostri abbonati in tema di Superbonus una volta alla settimana).

E' possibile seguire “La Parola all’Esperto” anche in diretta streaming e rivedere poi la puntata on-demand su www.tvparma.it.