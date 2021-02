Questa sera alle 21 con replica domani alle 15, torna Leggende Crociate, il programma dedicato ai grandi campioni che hanno indossato la maglia del Parma e ne hanno fatto la storia. Non solo calciatori però, il programma svela aneddoti inediti e l'uomo prima che il campione. E la storia di Luigi Apolloni è di quelle da raccontare e da ricordare, dalla serie B alle Coppe italiane ed europee sino ad una finale di Coppa del Mondo, purtroppo persa ai rigori. Il sogno di un bravo ragazzo che in campo si faceva rispettare e imponeva la sua forza. Così, grazie anche all'archivio completo di 12 Tv Parma, Sandro Piovani che ha curato il programma e Walter Perotti per la parte tecnica, ci faranno conoscere questo campione non solo per le sue imprese sportive ma anche nel suo intimo. Tra l'altro, va ricordato, Gigi Apolloni è di fatto un parmigiano di adozione visto che, insieme alla famiglia, vive a Parma ormai dalla fine degli anni ottanta. «Leggende crociate» E' possibile seguire la puntata anche in diretta streaming e rivedere on-demand su www.12tvparma.it.

