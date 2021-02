Bosi, Pincolini e Grignaffini a Bar Sport

Torna domani sera su 12 Tv Parma (ore 21) l'appuntamento con Bar Sport, il tradizionale talk show del lunedì sul Parma condotto da Carlo Brugnoli e Ilaria Notari. Oltre ai temi proposti dalla partita con l'Udinese, verranno approfonditi i temi legati alla precaria posizione di classifica del Parma resa ancora più preoccupante dai risultati delle dirette avversarie nella lotta per non retrocedere. Insomma, bisogna portare a termine un campionato che pare già segnato a febbraio e bisognerà vedere anche quali sono le strategie della società in vista della prossima stagione Gli ospiti di stasera saranno il vicesindaco Marco Bosi (con il quale si affronterà anche il tema stadio), il preparatore atletico ex Parma e Milan Vincenzo Pincolini, il critico enogastronomico e grande appassionato di calcio Andrea Grignaffini, Roberto Rodio dell'Uisp e il responsabile del sito «Piutre» dedicato al fantacalcio, Pietro Razzini. Come al solito spazio ai commenti del tifosi che potranno inviare sms e messaggi whatsapp al 3339200170.

