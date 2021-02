Come si ottiene l’indennizzo per i commercianti che rottamano la licenza? Chi sono i beneficiari della “nona salvaguardia”? Per provare a rispondere a queste e a tante altre domande va in onda questa sera ( mercoledì) alle 20.20 su 12TvParma «La parola all’esperto». Torna sull’emittente cittadina la rubrica in edicola ogni lunedì nell’inserto Economia della «Gazzetta di Parma». La trasmissione vuole essere un servizio al cittadino con risposte puntuali e precise e con spiegazioni chiare fornite dagli esperti che si alternano di volta in volta in studio, ovvero avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, notai e fiscalisti. L'attuale legge di bilancio ha finalmente autorizzato un ultimo contingente di lavoratori, risparmiati dalla riforma Fornero, stabilendo la cosiddetta "nona salvaguardia".

“La parola all’esperto” proverà a fornire alcune informazioni utili a pochi giorni dal termine per la presentazione delle domande all'Inps (2 marzo 2021). Oltre al tema degli indennizzi per i commercianti che cessano l’attività, la nuova puntata cercherà di approfondire anche due argomenti di grande attualità: il riscatto degli anni di laurea e servizio civile a fini pensionistici. In studio l’esperto previdenziale Paolo Zani e Patrizia Ginepri, giornalista della Gazzetta di Parma. Da casa sarà possibile intervenire sottoponendo domande, dubbi e quesiti via sms e whatsapp al numero 333 9200170.

12Tv Parma ore 20,20