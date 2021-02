E’ trascorso un anno da quella sera di febbraio dello scorso anno, quando all'ospedale di Codogno arrivò il risultato del tampone effettuato su un ricercatore 38enne. Risultò positivo al Sars-CoV2: era il paziente 1, e da lì in poi sappiamo cos’è successo. Sono stati dodici mesi di sofferenze e di tragedie che hanno toccato tutto il Paese.

Tutti ricordiamo le immagini spettrali di una Parma deserta a causa del lockdown, le persone costrette in casa, le scuole chiuse, le code davanti ai supermercati, la necessità per molti di lavorare da casa. Tutto questo mentre il personale sanitario si prodigava con turni massacranti, giorno dopo giorno, per cercare di assistere centinaia di persone contagiate dal Covid. Poi l’estate e una tregua apparente. Ma purtroppo a nessuno sfugge che il virus è ancora un feroce nemico.

Dall'inizio dell'epidemia in Italia il Covid ha falciato 95.486 vite. E la strada per arrivare a superare la pandemia sembra ancora lunga, nonostante l’arrivo dei vaccini. Ad un anno di distanza dal primo caso di Covid, la puntata di questa sera di «Parma Europa» sarà dedicata ad un confronto legato all’attuale situazione sanitaria, alle nuove forme di contrasto del virus, al tema delle vaccinazioni in città e in provincia ed alla necessità di non abbassare la guardia, specie in questi giorni in cui Parma e l’Emilia-Romagna sono tornate in zona arancione. Alle 21, in studio con Pietro Adrasto Ferraguti, ci saranno il Prefetto di Parma Lucio Antonio Garufi e il direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Massimo Fabi, mentre in collegamento Skype sono previsti gli interventi del ricercatore Franco Lori e di Anna Maria Petrini, commissario straordinario dell’Azienda Usl.

Nel corso della trasmissione spazio anche alle nuove polemiche sollevate da tante categorie economiche dopo la decisione del Governo di far tornare l’Emilia-Romagna in zona arancione. Ne parleranno il consigliere regionale della Lega Fabio Rainieri e, via Skype, il sindaco di Noceto e vicepresidente dell’Anci regionale Fabio Fecci. In più, nel collegamento esterno curato dal giornalista di 12 Tv Parma Alberto Rugolotto, verrà data voce ad esponenti di alcune categorie economiche nuovamente colpite dalle limitazioni anti Covid: baristi e ristoratori ma anche produttori e distributori del settore alimentare. L’appuntamento con «Parma Europa» è per questa sera alle 21 su 12 Tv Parma.

E' possibile seguire Parma Europa anche in diretta streaming e rivedere on-demand su www.tvparma.it.

12Tv Parma ore 21,00