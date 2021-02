Terza puntata di <Leggende Crociate>, su 12 Tv Parma sabato alle 21 e alla domenica in replica alle 15 : il protagonista è Marco Osio, che ha tracciato, con i suoi gol e non solo, i passaggi fondamentali della crescita del club a cavallo degli anni '90, dalla promozione in serie A alla prima coppa Italia sino al trionfo di Wembley in coppa delle Coppe. Passaggi che Osio ricorda a modo suo, da <fantasista d'attacco> come era in campo, stimolato dalle domande di Sandro Piovani. E grazie al montaggio e scelte d'archivio di Walter Perotti si potrà ripercorrere un tratto della storia del club. Ma non è tutto: Osio svelerà alcuni aneddoti sino ad ora sconosciuti ai più. Dunque l'appuntamento è con la terza puntata di <Leggende Crociate>.

E' possibile seguire la puntata anche in diretta streaming e rivedere on-demand su www.tvparma.it.

12 Tv Parma ore 21