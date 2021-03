A poco più di un anno dallo scoppio dell’epidemia la situazione è diversa dai primi mesi del 2020, certamente. Ma il Covid, purtroppo, è tutt’altro che sconfitto. Anzi, questi giorni ci dicono che i contagi sono in forte risalita, che le varianti del virus fanno paura e che non è il momento di abbassare la guardia. E poi c’è la questione dei contagi nel sistema dell’istruzione.

Dagli asili e fino alle superiori ci sono decine di classi chiuse tra Parma e provincia. Il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini l’ha detto con chiarezza: «Se i contagi salgono ancora chiudo le scuole». Il che vorrebbe dire didattica a distanza ma anche un nuovo stato d’isolamento per tanti bimbi e tanti giovani, altro problema estremamente preoccupante. Per superare questa nuova fase dell’epidemia c’è soprattutto il vaccino. Sul territorio la macchina organizzativa funziona, ma la carenza di dosi di certo non agevola la velocità dei processi di immunizzazione. Saranno questi alcuni dei temi in discussione questa sera alle 21 a «Parma Europa» su 12 Tv Parma.

Nel programma condotto da Pietro Adrasto Ferraguti si confronteranno l’infettivologo dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Carlo Ferrari, il direttore del Servizio di Sanità Pubblica dell’Azienda Usl Paolo Cozzolino, il presidente della Provincia di Parma Diego Rossi, l’Assessore alla Scuola del Comune di Parma Ines Seletti, il Dirigente scolastico Pier Paolo Eramo e il responsabile sanità di Fratelli d’Italia Lorenzo Tosi. A «Parma Europa», come sempre, spazio anche a quelle categorie che stanno subendo da mesi il peso di limitazioni e chiusure. Per esempio gli operatori teatrali: saranno diversi gli ospiti del collegamento esterno in diretta dal «Cubo» di via Spezia, curato dal giornalista di 12 Tv Parma Alberto Rugolotto. L’appuntamento con «Parma Europa» è per questa sera, in diretta alle 21, su 12 Tv Parma. E' possibile seguire la trasmissione anche in diretta streaming e rivederla on-demand su www.tvparma.it.

12Tv Parma, martedì alle 21