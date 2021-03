Quali sono i requisiti per acquistare la prima casa? Cosa si intende per “lasciti solidali”? Per provare a rispondere a queste e a tante altre domande va in onda questa sera ( mercoledì) alle 20.20 su 12TvParma «La parola all’esperto». Torna sull’emittente cittadina la rubrica in edicola ogni lunedì nell’inserto Economia della «Gazzetta di Parma». La trasmissione vuole essere un servizio al cittadino, con spiegazioni chiare fornite dagli esperti che si alternano di volta in volta in studio, ovvero avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, notai e fiscalisti. Il capitolo iniziale della nuova puntata sarà focalizzato sulla prima casa: regole e tempistiche che regolano una delle scelte più importanti per una famiglia. Definizione ai fini Imu, acquisto per i figli, residenza, nuda proprietà, consigli e requisiti per il mutuo: un sistema di norme complesso e spesso difficile da decifrare.

Nella seconda parte verrà approfondito un tema che si intreccia con l'attualità: secondo recenti studi, la pandemia, oltre a stravolgere le abitudini quotidiane di ciascuno, ha reso inevitabile un cambiamento nella percezione del futuro: sempre più Italiani hanno risposto con un gesto di generosità. Rispetto al 2018 si è registrato un aumento dell’8% degli over 50 che hanno già fatto o hanno intenzione di fare un testamento a favore di organizzazioni no-profit. “La parola all'esperto” proverà quindi a fare chiarezza sulla normativa in materia di lasciti solidali. In studio il notaio Arturo Dalla Tana. Da casa sarà possibile intervenire sottoponendo domande, dubbi e quesiti via sms e whatsapp al numero 333 9200170. Come sempre sarà possibile seguire «La Parola all’Esperto» anche in diretta streaming e rivedere on-demand su www.12tvparma.it.