Nuova giornata di campionato di serie A, con il Parma che oggi pomeriggio affronta in trasferta la Fiorentina, con fischio di inizio alle ore 15. Come sempre 12Tv Parma ci sarà con Bordo Campo che proporrà sintesi e commenti raccolti al termine dell'incontro. Bordo Campo sarà in onda alle 20,10 con repliche alle 22,30 e 23,40 e domani alle 7,55 – 12,05 – 13,15 e 22,25

