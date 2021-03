Torna domani alle 21 su 12 Tv Parma, Bar Sport il talk show interamente dedicato alla squadra crociata. Piatto forte della puntata le due partite del Parma contro Inter e Fiorentina e il bilancio di una settimana importante, se non decisiva, per la rincorsa alla salvezza. Anche alla luce dei risultati delle dirette concorrenti in vista del rush finale visto che mancano ormai solo 12 partite alla fine della stagione. Tanti gli ospiti che commenteranno il momento dei crociati: Matteo Caselli (ideatore della seguitissima pagina Facebook «Gli Asprillas»), la giornalista Francesca Goni, Stefano Frigeri, Andrea Belletti di stadiotardini.it e l'esperto di Fantacalcio, Pietro Razzini. Come sempre spazio alle rubriche «L'Osservato speciale» a cura di Marco Bernardini che questa volta analizzerà i maggiori pericoli che potranno venire dalla prossima sfida con la Roma, «Saranno famosi» di Simone Brianti e «L'indiscreto» di Vanni Buttasi. Filo diretto con i tifosi che potranno inviare sms e messaggi whatsapp al 3339200170.

