Contagi che crescono, il padiglione Barbieri dell’Ospedale Maggiore con 210 persone ricoverate a causa del Covid, tanti pazienti con un’età inferiore ai 65 anni. Insomma il virus, specie rispetto alle sue mutazioni, continua a fare paura. Anche perché non tutti rispettano le precauzioni, e il riferimento riguarda soprattutto i giovani: senza senso di responsabilità rischiano di essere vettori del virus.

Lo scenario è questo, è passato un anno ma la realtà ci dice che nulla sembra essere cambiato. Il Covid non si ferma con il parmense, dopo le ore convulse di venerdì’ scorso e il balletto tra zona arancione e zona rossa, che per ora evita le restrizioni peggiori. Ma non è detto che una stretta possa arrivare nei prossimi giorni. L’andamento della pandemia sarà al centro della puntata di stasera di «Parma Europa», il programma condotto da Pietro Adrasto Ferraguti in onda alle 21 su 12 Tv Parma.

Ospiti della trasmissione il sindaco Federico Pizzarotti, la responsabile del Covid Hospital Tiziana Meschi, esperti dell’Azienda Usl. Verrà anche fatto il punto sulle vaccinazioni, che nel parmense hanno superato quota 50mila. Tra i temi in discussione ci saranno ovviamente anche le conseguenze economiche legate alle restrizioni anti Covid, che continuano a colpire varie categorie economiche. Al confronto di stasera si aggiungeranno il parlamentare della Lega Maurizio Campari e l’esponente del Pd e sindaco di Montechiarugolo Daniele Friggeri.

Nel corso di «Parma Europa» spazio anche ad un altro tema, quello delle chiusure disposte dai vari Dpcm che hanno duramente penalizzato tante attività ed anche il programma degli eventi di Parma Capitale italiana della Cultura. Stasera ci sarà l’occasione per tracciare comunque un bilancio su quanto si è potuto organizzare dal gennaio dell’anno scorso, ma anche per inquadrare le prospettive future: saranno diversi gli ospiti del collegamento esterno in diretta dal Palazzo del Governatore, curato dal giornalista di 12 Tv Parma Alberto Rugolotto. L’appuntamento con «Parma Europa» è per questa sera, in diretta alle 21, su 12 Tv Parma. E' possibile seguire la trasmissione anche in diretta streaming e rivederla on-demand su www.tvparma.it.

12Tv Parma ore 21,00