Delle prossime sue sfide interne del Parma e dei cambiamenti societari in casa crociata si parlerà questa sera alle ore 21,00 su 12 Tv Parma in una nuova puntata di 'Calcio e calcio'. Con Giuseppe Milano e Francesca Mercadanti ci saranno Luca Ampollini, Antonio Cervi ed il match analyst Patrick Fava. L'universo social dei crociati sarà invece raccontato in diretta da Luca Ferrari. Per partecipare come sempre sms e whatsapp al 333-9200170.

