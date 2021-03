Parma e l’Emilia-Romagna in zona rossa come la gran parte delle regioni italiane. Perché i contagi da Covid continuano a preoccupare, con le varianti del virus che innalzano il pericolo e la campagna vaccinale che prosegue pur tra tante difficoltà: dalla carenza di dosi al blocco del vaccino Astra Zeneca. Ma zona rossa, come ben sappiamo, vuole anche dire chiusura di tante attività, quelle definite non essenziali. Così l’intero settore del terziario continua a soffrire: calano vistosamente vendite e consumi e tante imprese, che hanno ricevuto ristori largamente insufficienti, sono in crisi o peggio ancora rischiano di chiudere definitivamente.

Ancora una volta il virus vince sulla normale quotidianità e provoca l’ennesimo stop per negozianti, ristoratori, baristi. E poi i centri commerciali, che già erano costretti alle chiusure nei week-end. Ma in zona rossa sono chiuse anche le scuole. Tutte le attività didattiche, dagli asili alle superiori, vengono svolte on-line. Anche qui, quante polemiche. Perché la scuola, ed è un parere largamente condiviso, è un servizio essenziale. E invece le lezioni in presenza sono sospese, con tutte le difficoltà che questo comporta per scolari, studenti e famiglie. Saranno questi i temi al centro della puntata di martedì 16 di «Parma Europa», il programma condotto da Pietro Adrasto Ferraguti in onda alle 21 su 12 Tv Parma.

Tanti gli ospiti in studio e in collegamento Skype. Ci saranno l’assessore regionale ed esponente del Pd Barbara Lori e l’ex ministro Carlo Giovanardi. Con loro Cristina Mazza, vicedirettore di Ascom-Confcommercio e Susanna Esposito, Direttore della Unità Operativa Complessa di Clinica Pediatrica (Dipartimento Materno-Infantile) dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma. E ancora Paola Piolanti, dirigente scolastico dell’Itc Albertelli-Newton e il medico psichiatra e psicoterapeuta Antonio Minervino.

Molti anche gli ospiti nel collegamento esterno in diretta dall’Euro Torri, curato dal giornalista di 12 Tv Parma Alberto Rugolotto: ci saranno tanti esercenti che faranno sentire la loro voce. Con loro il presidente dell’Euro Torri Gianni Castaldini. L’appuntamento con «Parma Europa» è per questa sera, in diretta alle 21, su 12 Tv Parma.

