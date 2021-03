«La Parola all'Esperto»: tutto sul Superbonus

Dopo il grande interesse e i tantissimi messaggi giunti in studio nelle scorse settimane, torna su 12 Tv Parma “La parola all’esperto” con una puntata interamente dedicata al super bonus 110%. Un tempo si sarebbe detto “ a grande richiesta”, in realtà è proprio così. Secondo i dati raccolti da Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie e lo sviluppo economico sostenibile) tra dicembre e febbraio gli interventi ammessi al super bonus edilizio sono aumentati del 376% , i nuovi cantieri sono passati da 530 a quasi 3mila per un valore totale di 338 milioni di euro.

Numeri che confermano quanto gli incentivi green possano funzionare: potrebbero costituire un volano importante anche per l'edilizia. Secondo l' associazione dei costruttori, l'incentivo è in grado di mobilitare una spesa aggiuntiva di 6 miliardi di euro l'anno e creare 100mila nuovi posti di lavoro (stima di Ance). I dati descrivono un vero e proprio “boom” ma per un comune cittadino non è facile orientarsi in quello che all’apparenza sembra un labirinto di norme: quali interventi rientrano nel super bonus? Chi può usufruire dell’agevolazione? Quali sono i limiti di spesa e tempo per ciascun intervento?

Mercoledì sera alle 20.20 «La parola all’esperto» proverà a rispondere con informazioni puntuali e con spiegazioni chiare fornite dagli esperti: in studio, con Marco Balestrazzi, l’avvocato Daniela Barigazzi dello studio legale associato Barigazzi Garbazza e l’ingegnere Alessandro Zucchi dello studio professionale P3, entrambi consulenti di Confedilizia. Come sempre da casa sarà possibile intervenire in diretta o prenotarsi (già dal pomeriggio di oggi) sottoponendo domande, dubbi e quesiti via sms e whatsapp al numero 333 9200170.

Come sempre sarà possibile seguire «La Parola all’Esperto» anche in diretta streaming e rivedere on-demand su www.tvparma.it.