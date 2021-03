Dopo la vittoria con la Roma la sfida di domani sera con il Genoa diventa importantissima. Se ne parlerà questa sera a 'Calcio e Calcio' si 12 Tv Parma dalle ore 21,00 con Giuseppe Milano, Francesca Mercadanti, Luca Ampollini, Marco Bernardini e le incursioni social di Luca Ferrari. E domani, proprio in occasione di Parma-Genoa, puntata speciale di 'Calcio e Calcio Diretta Live' a partire dalle ore 20,30. Per intervenire sms e whatsapp al 333-9200170. E' possibile seguire 'Calcio e Calcio' anche in diretta streaming e rivedere on-demand su www.tvparma.it

