Una lunga serata di calcio oggi su 12 Tv Parma con un nuovo appuntamento con 'Calcio e Calcio Diretta Live'. Dalle 20,30 Giuseppe Milano con Romeo Azzali, Patrick Fava e Stefano Frigeri seguiranno in diretta la sfida con il racconto dal Tardini di Marco Balestrazzi ed i commenti, sempre in diretta, di Carlo Brugnoli dalla redazione di Gazzetta di Parma, Carlo Chiesa e Matteo Caselli. In più i commenti sui social all'hastag #parmagenoa con Luca Ferrari. Per intervenire in diretta sms e whatsapp al 333-920010. E' possibile seguire 'Calcio e Calcio' anche in diretta streaming su www.12tvparma.it

12Tv Parma ore 20,30