Come uscire dal tunnel del virus: impresa faticosa, anche se dovremmo essere arrivati al picco della terza ondata. Scendono Rt e incidenza, c’è la zona rossa, soprattutto ci sono le vaccinazioni. Ma la strada è ancora lunga e la vicenda AstraZeneca ha provocato il rallentamento di una campagna vaccinale che doveva essere più spedita, e che si è scontrata soprattutto con le difficoltà nell’approvvigionamento delle dosi. Rimane il fatto che occorre ancora fare i conti con la pandemia, con l’Ospedale Maggiore di nuovo sotto pressione (oltre 270 i pazienti affetti dal virus ricoverati) ma con le cure extra Covid che restano garantite grazie all’impegno straordinario dei sanitari dell’Ospedale Maggiore. Partirà da questi temi la puntata di stasera di «Parma Europa», il programma condotto da Pietro Adrasto Ferraguti in onda alle 21 su 12 Tv Parma. In studio ci sarà il direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria mentre via Skype interverranno esperti dell’Azienda Usl per parlare in particolare dell’andamento della campagna vaccinale.

Poi il discorso si allargherà a questioni come crisi economica, ristori, commercio, scuola. Ancora una volta il virus vince sulla normale quotidianità, con le limitazioni anti pandemia che pesano su tante attività del terziario, su negozianti, ristoratori, baristi e tante altre categorie. Ne parleranno la presidente di Confesercenti Parma Francesca Chittolini, l’Assessore a Commercio e Turismo Cristiano Casa e l’esponente di Fratelli d’Italia Massimo De Matteis. Nel collegamento esterno, guidato dal giornalista di 12 Tv Parma Alberto Rugolotto, tanti esercenti faranno sentire la loro voce e insieme a loro ci sarà il direttore di Confesercenti Antonio Vinci che illustrerà anche il progetto Parma Open, con tanti negozi della città che hanno deciso di fare rete e di sbarcare sul web. In più, per parlare di scuola e delle difficoltà legate alla didattica a distanza, interverrà l’Assessore Ines Seletti.

E poi le conseguenze psicologiche connesse alle tante limitazioni di questo periodo: l’argomento sarà affrontato dalla psicologa Samantha Vitali. Nel corso della trasmissione anche due servizi speciali realizzati in provincia di Parma, che offriranno un significativo spaccato sui cambiamenti delle abitudini di vita ai quali siamo tenuti in questo periodo storico. L’appuntamento con «Parma Europa» è per questa sera, in diretta alle 21, su 12 Tv Parma. E' possibile seguire la trasmissione anche in diretta streaming e rivederla on-demand su www.tvparma.it.



12Tv Parma ore 21,00