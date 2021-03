Prima del Coronavirus gli smart workers in Italia erano appena 570 mila, facendo segnare nel 2019 comunque una crescita del 15%. Adesso la crescita è del 1.050% e gli smart workers italiani sono 6,58 milioni. Si può dire che, fino al 2020, il lavoro agile fosse un fenomeno di nicchia: i dati dell’Osservatorio Smart Working della School of Management del Politecnico di Milano descrivono come il modello organizzativo sia stato al centro di un cambiamento “copernicano”.

A fronte di questa “nuova normalità” restano però tanti interrogativi che riguardano aziende e cittadini, partendo dalla vita di tutti i giorni: sono obbligata a fare lo smart-working ? Può essere attivato il lavoro agile con strumenti e attrezzature del dipendente? Cambieranno le norme una volta terminata la pandemia ? Per provare a rispondere a queste e a tante altre domande va in onda questa sera ( mercoledì) alle 20.20 su 12TvParma «La parola all’esperto». Torna sull’emittente cittadina la rubrica in edicola ogni lunedì nell’inserto Economia della «Gazzetta di Parma».

La trasmissione, condotta da Marco Balestrazzi, vuole essere un servizio al cittadino con risposte puntuali e precise e con spiegazioni chiare fornite dagli esperti che si alternano di volta in volta in studio, ovvero avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, notai e fiscalisti. In studio l’esperto Pietro Boschi, consulente del lavoro, e Patrizia Ginepri, giornalista della Gazzetta di Parma. Come sempre, da casa, sarà possibile intervenire in diretta o prenotarsi (già dal pomeriggio di oggi) sottoponendo domande, dubbi e quesiti via sms e whatsapp al numero 333 9200170.

Come sempre sarà possibile seguire «La Parola all’Esperto» anche in diretta streaming e rivedere on-demand su www.tvparma.it.

12Tv Parma ore 20,20