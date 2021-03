Film: “ll Vincente”

Questa sera alle ore 21,00, 12Tv Parma trasmetterà “ll Vincente” ,un film del 2016 diretto e interpretato da Luca Magri, al suo esordio come regista e prodotto da Pietro Corradi e Antonio Amoretti per la neo-nata casa di produzione Parmense Avila Entertainment. Girato in bianco e nero quasi interamente a Parma, con un budget irrisorio e ispirato ad alcune esperienze personali del regista e dei suoi due co-sceneggiatori, la pellicola tratta il difficile tema della ludopatia, raccontando la realtá quotidiana di un giovane “vitellone” di provincia.

Nel cast oltre allo stesso Magri spiccano i nomi degli attori Maria Celeste Sellitto, Marco Iannitello, Nina Torresi e diverse presenze di volti parmigiani: il maestro di box Adriano Guareschi, Paolo Rossini, Michele Buttarelli e il giornalista TV Francesco Silva. Il film ha debuttato nel nell’agosto 2016, in concorso al Mantova Film Fest (il festival delle opere prime Italiane) ed è stato distribuito nelle sale cinematografiche il 1º settembre 2016.

L’hanno successivo è stato rilasciato in DVD distribuito da Dynit, ha vinto il Platinum Remi Award al WorldFest-Houston negli Stati Uniti e ha avuto una nomination al Ciak D’Oro come migliore opera prima. Il grande pubblico ha scoperto il film dal 2018 grazie ai passaggi televisivi sui palinsesti della Rai e alla distribuzione sulle varie piattafore streaming: Amazon Prime, Rai Play, Itunes, Sony Playstation e tante altre. La distribuzione in streaming ha avuto un grande successo tanto da lanciare il film anche sul mercato anglofono dall'aprile 2018 al maggio 2019 su Amazon Prime in Inghilterra e negli USA con il titolo The Winner – La trama .Antonio, giovane benestante di Parma, spende le giornate e i soldi giocando a poker, unica fonte di reddito oltre alla mensilità garantitagli dal padre imprenditore, il quale desidera vederlo impiegato. Qui conosce e si innamora di Dalia, gallerista romana che inizia al gioco d'azzardo. Il vizio li travolge entrambi.

12Tv Parma ore 21,00