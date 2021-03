​Riparte "Leggende Crociate", dopo la prima serie di quattro puntate trasmesse nelle settimane scorse, su 12Tv Parma al sabato alle 21 e in replica alla domenica alle 15 (oltre che in streaming sul sito (12tvparma.it). Nella prima puntata della seconda serie Sandro Piovani incontra Alessandro Lucarelli, il capitano di tante battaglie, delle promozioni dirette dalla D alla A, il crociato che ha segnato in tutte le categorie dove ha giocato, dai dilettanti alla massima serie. Non solo gioie purtroppo: Lucarelli spiegherà, svelando anche aneddoti inediti, i giorni del fallimento del Parma, quando da capitano a petto in fuori difese la squadra sino all'ultimo respiro. Senza dimenticare il racconto del primo allenamento in serie D, a capo di un manipolo di giovani di belle speranze sui campi di Collecchio. Dalla rinascita sino all'addio al calcio giocato, dopo aver mantenuto quella promessa che sembrava impossibile: riportare il Parma in serie A. E la scelta di rimanere nel club crociato come dirigente. Grazie alla regia e alle ricerche d'archivio di Walter Perotti, si potrà vivere un'ora ad alta emozione. In compagnia di Alessandro Lucarelli, una "Leggenda Crociata". E' possibile rivedere la puntata on-demand su 12tvparma.it.

12Tv Parma, sabato alle 21