12Tv Parma propone questa sera alle ore 21,00 la presentazione del libro “Il dono e la vita” scritto da Guido Conti per Avis Parma, nato per diffondere la cultura del dono nelle scuole di Parma e Provincia. Il libro nasce da un progetto fortemente voluto dai componenti dell’Area Scuola di Avis Comunale e Provinciale Parma, per essere utilizzato come strumento educativo e di sensibilizzazione dai volontari durante gli interventi nelle scuole. L’opera è una raccolta di racconti sul tema complesso del dono: argomento che potrà essere in seguito approfondito dagli insegnanti durante il corso dell’anno scolastico nell’ambito dell’educazione civica.

Alla presentazione del libro hanno partecipato Giancarlo Izzi, Presidente di AVIS Comunale Parma, Roberto Pasini, Presidente di AVIS Provinciale, l’autore del libro Guido Conti, Stefania Bonfatti sabbioni, ideatrice del progetto e Christian Stocchi, insegnante, giornalista e Sindaco di Colorno, Comune che ha patrocinato l’iniziativa.

I ringraziamenti d’obbligo sono stati rivolti oltre che ad Avis Comunale Parma, Avis Provinciale e Avis Pablo che hanno finanziato l’iniziativa, anche ad ALATEL, i lavoratori anziani di Telecom Italia che insieme al Gruppo dei donatori di TIM, ha contribuito finanziariamente, onorando la memoria dei colleghi, donatori e soci scomparsi a causa della pandemia di Covid 19.

Guido Conti, che ha scritto questo libro per AVIS, ha parlato dei criteri con i quali è stato realizzato, con racconti e disegni per far ragionare sui valori fondanti della nostra società. Un’opera letteraria che deve andare oltre l’intervento dei volontari, ma anche un libro per tutte le età, valido anche al di fuori del contesto scolastico.

Pasini e Izzi, accompagnando il battesimo di quest’opera che hanno sostenuto fin dalla fase progettuale, hanno spiegato quanto sia importante la presenza capillare dell’AVIS nel contesto territoriale locale; hanno parlato della situazione del dono del sangue in questo contesto pandemico e quanto sia generosa la risposta di donatori e volontari AVIS.

Stefania Bonfatti Sabbioni, responsabile Area Scuola AVIS Comunale, ha parlato del ruolo sociale dell’AVIS oltre la Donazione di Sangue: l’impegno nelle scuole, la progettualità e di come è nata l’idea di dar vita ad un progetto letterario.

Christian Stocchi, ha parlato dell’impegno di AVIS nel contesto sociale e scolastico visto da un’insegnante, giornalista, scrittore e amministratore locale, da sempre vicino ai donatori di sangue e sensibile a questo modo di educare e diffondere valori.

Avis insomma è indubbiamente un valore insostituibile sotto l’aspetto sanitario, ma anche e soprattutto dal punto vista culturale etico e morale. Un valore che semina valori, il cui germoglio è evidente nell’impegno educativo che l’associazione si impegna a diffondere negli ambienti scolastici e famigliari. Una copia di questo libro verrà donata a tutti gli studenti e docenti delle classi incontrate affinché, come dichiarato da Stefania Bonfatti Sabbioni, “possa rappresentare un’opportunità offerta da Avis Parma per favorire l’incontro fra solidarietà e cultura e avvicinare un sempre maggior numero di persone al mondo del volontariato e della donazione”

12Tv Parma ore 21,00