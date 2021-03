La prospettiva è questa: una zona rossa che prosegue per tutto il mese di aprile se non di più, cioè fino a maggio. Perché la pandemia continua a correre e la strada per fermarla sembra essere una soltanto: chiusure e vaccini. Il nuovo decreto legge che il governo Draghi si appresta a varare introdurrà le regole dal 7 al 30 aprile. Niente spostamenti tra le regioni, saracinesche ancora abbassate per bar e ristoranti, e la riapertura di palestre, piscine, cinema e teatri a data da destinarsi. E in più niente zone gialle fino a fine mese. Unica novità positiva, anche nelle zone rosse, la riapertura degli asili e delle scuole, dalle elementari alla prima media. Intanto, su un allentamento delle misure restrittive, è la politica a scontrarsi.

Tra chi dice che sia impensabile tenere chiusa l’Italia anche per tutto il mese di aprile e chi sostiene che occorra invece attenersi ai dati epidemiologici. Saranno questi i temi in discussione a «Parma Europa», il programma condotto da Pietro Adrasto Ferraguti in onda questa sera alle 21 su 12 Tv Parma. Si confronteranno il vicesindaco di Parma Marco Bosi, il consigliere regionale della Lega Fabio Rainieri, il sindaco di Fidenza Andrea Massari (Pd) e l’esponente di Fratelli d’Italia Priamo Bocchi. Nel collegamento esterno, con il giornalista di 12 Tv Parma Alberto Rugolotto, ci saranno diversi imprenditori tra baristi, ristoratori e produttori, pronti a chiedere ancora una volta che le attività possano riaprirsi in piena sicurezza. A «Parma Europa» spazio anche a tutti gli aggiornamenti sull’andamento della situazione sanitaria e sulla campagna vaccinale: in studio ci saranno il direttore sanitario dell’Ospedale Maggiore Ettore Brianti e il medico di base Francesca Bocchi. Infine le difficoltà del mondo sportivo: ne parlerà il presidente del Cus Parma Michele Ventura. L’appuntamento con «Parma Europa» è per questa sera, in diretta alle 21, su 12 Tv Parma. E' possibile seguire la trasmissione anche in diretta streaming e rivederla on-demand su www.12tvparma.it.



12Tv Parma ore 21