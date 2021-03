Come posso verificare la mia posizione contributiva o previdenziale? Chi deve versare i contributi? Quando è il momento di pensare alla pensione ogni dubbio è lecito perché non è raro imbattersi in brutte sorprese.Per provare a rispondere a queste e a tante altre domande va in onda questa sera (mercoledì) alle 20.20 su 12TvParma «La parola all’esperto». Torna sull’emittente cittadina la rubrica in edicola ogni lunedì nell’inserto Economia della «Gazzetta di Parma». La nuova puntata della trasmissione, condotta da Marco Balestrazzi, si occuperà anche del riscatto degli anni di studi universitari e del servizio civile ai fini pensionistici. Infine ci sarà spazio per fornire chiarimenti sulla Naspi: con una nota pubblicata il 26 marzo, infatti, l’Inps ha confermato che, a seguito dell’approvazione del decreto Sostegni, sono state messe a disposizione ulteriori misure di aiuto, sia attraverso la previsione di apposite indennità una tantum e onnicomprensive in favore di alcune categorie di lavoratori, sia attraverso la semplificazione dei requisiti di accesso all’indennità di disoccupazione Naspi fino al 31 dicembre 2021. In studio l’esperto previdenziale Paolo Zani, consulente del lavoro, e Patrizia Ginepri, giornalista della Gazzetta di Parma. Come sempre, da casa, sarà possibile intervenire in diretta o prenotarsi (già dal pomeriggio di oggi) sottoponendo domande, dubbi e quesiti via sms e whatsapp al numero 333 9200170

Come sempre sarà possibile seguire «La Parola all’Esperto» anche in diretta streaming e rivedere on-demand su www.tvparma.it.

