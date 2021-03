Sabato riprende il campionato dopo la sosta per le nazionali ed il Parma è atteso dalla difficile trasferta di Benevento. Alle 21,00 questa sera se ne parlerà su 12 Tv Parma a 'Calcio e Calcio' con Giuseppe Milano, Francesca Mercadanti, Luca Ampollini e Romeo Azzali. In più spazio alle attese e alle aspettative dei tifosi che potranno interagire con lo studio via sms e whatsapp al 333-9200170 ma anche via social con Luca Ferrari.

Ma la settimana di 12 Tv Parma dedicata al Parma non finisce qui. Sabato pomeriggio, dalle ore 14,45, puntata da non perdere di 'Calcio e Calcio diretta live' con il racconto ed il commento in tempo reale del match Benevento-Parma. E' possibile seguire 'Calcio e Calcio' anche in diretta streaming e rivedere on-demand su www.tvparma.it