“Compagne di Branco”, la seguitissima rubrica settimanale tutta dedicata agli animali e curata dalla speaker radiofonica Valentina “La Vale” Tridente e dall’educatrice cinofila Lia Begani sulle pagine della Gazzetta di Parma e sulle frequenze di Radio Parma, arriva anche su 12Tv Parma con una serie di appuntamenti pensati per dare consigli e suggerimenti utili a chi ha già un cane o un gatto o sta pensando di farne entrare uno in famiglia. Protagonisti della prima puntata, in onda questa alle 21, saranno proprio cani e gatti, da adottare in canile, in gattile o da volontari delle associazioni del territorio, o da acquistare in un allevamento. Non mancheranno le riflessioni su come scegliere il compagno peloso “giusto” per voi, su cosa valutare per capire se si potrà essere “buoni compagni di branco” per un cane o se un gatto potrà vivere felice nella vostra casa, grazie alla collaborazione di Chiara Copelli, consulente di relazioni feline, che, nell’illustrare le peculiarità delle diverse specie e razze, si affiancherà a Lia e a Valentina e ad un superospite della “famiglia” di Radio Parma, che interverrà con il suo amico a quattrozampe. In ogni puntata ci saranno anche divertenti e utilissimi “compiti a casa”, pensati per entrare sempre più in sintonia con i propri compagni di branco: davanti alle telecamere, Lia proverà con Valentina alcuni piccoli esercizi, ripetibili nel giardino di casa o al parco, utili per chi vuole insegnare al proprio cane, giocando, ad interagire correttamente con i bipedi e i quadrupedi. E per finire in bellezza, ogni puntata si chiuderà con un collage dei video più divertenti con protagonisti gli amici - a quattro zampe o due ali - dei telespettatori di 12Tv Parma e dei lettori della Gazzetta, inviati attraverso il minisito media.12tvparma.it e tutto dedicato alla trasmissione. Come sempre sarà possibile seguire “Compagne di Branco”, anche in diretta streaming e rivedere on-demand su www.tvparma.it e rivederla domani alle 11,50 e 13,15

