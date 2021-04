Torna “Leggende Crociate” su 12 Tv Parma al sabato alle 21 e in replica alla domenica alle 15 (oltre che in streaming sul sito 12tvparma.it): il protagonista della puntata di questa settimana sarà Nevio Scala, il tecnico che portò il Parma per la prima volta in serie A e ottenne anche traguardi storici, vincendo le prime Coppe del club. Con Nevio Scala in panchina il Parma si affermò in Italia e in Europa, mettendo in bacheca traguardi sino ad allora solo sognati. Sandro Piovani e Walter Perotti sono andati a casa del tecnico padovano, nella sua residenza di Tozzo Atestino: una chiacchierata in libertà tra le vigne di Nevio Scala per ripercorrere una storia unica. E Nevio Scala ha rivelato anche aneddoti inediti su quegli anni indimenticabili. Come sempre grande spazio, insieme al racconto di Scala, alle immagini di repertorio scelte nel grande archivio di

12 Tv Parma. E' possibile rivedere la puntata on-demand su 12tvparma.it.

12Tv Parma ore 21