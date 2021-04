Comincia il percorso legato al progetto di restyling dello stadio Tardini. L’ambizione, com’è noto, è quella di rendere fruibile l’impianto tutti i giorni dell’anno. Lo stadio, nelle intenzioni del Parma calcio, dovrà diventare la combinazione di due aspetti: la tradizione di un impianto che esiste da 100 anni ma anche la novità di una struttura che possa portare il tifoso, ma anche il calciatore, a migliorare la propria esperienza.

Tutto nasce dall’idea del presidente crociato Kyle Krause, un imprenditore di successo ormai letteralmente innamorato del Parma e desideroso di regalare alla città un Tardini più moderno e al passo con i tempi, attraverso un importante intervento di rigenerazione come tanti ne sono già avvenuti in diversi stadi a livello nazionale e internazionale. Del nuovo Tardini si parlerà questa sera a «Parma Europa», il programma di approfondimento di 12 Tv Parma condotto da Pietro Adrasto Ferraguti e in onda come ogni martedì in diretta alle 21. E in studio ci sarà proprio il presidente Krause ad illustrare le caratteristiche ed il cronoprogramma del progetto, che è stato svelato in una conferenza stampa questa mattina.

Con Krause saranno in studio Stefano Perrone, Chief Operating Officer del Parma calcio, il vicesindaco di Parma e Assessore allo Sport Marco Bosi, il direttore della Gazzetta di Parma Claudio Rinaldi e il giornalista della Gazzetta Paolo Grossi. Nel corso della trasmissione verranno mostrati contributi video e rendering che consentiranno di comprendere ancora meglio l’essenza del progetto elaborato dallo studio Zoppini, dal 1961 specializzato nel design a elevata complessità tecnologica di impianti sportivi pubblici, con 15 centri sportivi-ricreativi e oltre 50 impianti a portfolio. In trasmissione, via Skype, parlerà Alessandro Zoppini. In più, in collegamento esterno con il Centro di coordinamento dei Parma clubs, il giornalista di 12 Tv Parma Alberto Rugolotto raccoglierà i pareri di alcuni tifosi del Parma con in testa il presidente Angelo Manfredini. L’appuntamento con «Parma Europa» è per questa sera, in diretta alle 21, su 12 Tv Parma.

E' possibile seguire la trasmissione anche in diretta streaming e rivederla on-demand su www.12tvparma.it.