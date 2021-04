Torna questa sera alle 20.20 su 12TvParma “La parola all’esperto” con una puntata speciale, ricca di argomenti e approfondimenti. La trasmissione, condotta da Marco Balestrazzi, si occuperà di fisco e previdenza, cercando di fornire un servizio al cittadino con risposte puntuali, grazie alle spiegazioni fornite dagli ospiti presenti in studio. Con il dottore commercialista Daniele Rubini (Studio ERREI) si parlerà di dichiarazione dei redditi: scadenze, novità da sapere sul modello 730, istruzioni utili ai contribuenti, ancora più disorientati in tempo di pandemia, tra termini, moduli precompilati, normative e possibili detrazioni. Con l’esperto previdenziale Paolo Zani (tuttoprevidenza.it) invece, sarà analizzato un altro tema di grande attualità: il nuovo assegno unico per i figli, la misura a sostegno delle famiglie che prevede l'erogazione di un importo mensile a partire dal prossimo 1° luglio 2021. Ma non solo: verranno anche illustrate le norme che regolano la contribuzione legata al lavoro all’estero. Come sempre, da casa, sarà possibile intervenire in diretta o prenotarsi (già dal pomeriggio di oggi) sottoponendo domande, dubbi e quesiti via sms e whatsapp al numero 333 9200170.Come sempre sarà possibile seguire “La Parola all’Esperto” anche in diretta streaming e rivedere on-demand su www.12tvparma.it.

12Tv Parma ore 20,20