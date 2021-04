Si parlerà del momento della formazione gialloblù come ogni giovedì anche su 12 Tv Parma con una nuova puntata di 'Calcio e Calcio'. Al Tardini sabato arriva il Milan e così in studio tornerà uno che conosce molto bene l'ambiente rossonero come Vincenzo Pincolini. Con lui, oltre a Giuseppe Milano e Francesca Mercadanti, ci saranno Luca Ampollini e il super tifoso Paolo Conti. Come sempre spazio ai social gialloblù con Luca Ferrari. Per intervenire in diretta sms e whatsapp al 333-9200170. E' possibile seguire 'Calcio e Calcio' anche in diretta streaming e rivedere on-demand su www.12tvparma.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA calcio