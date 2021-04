Nella nuova puntata di Compagne Di Branco Vale Tridente e Lia Begani ci parlano di memoria di razza - un tema importantissimo sia per cani di razza che quelli meticci - per capire le loro attitudini, caratteri ed esigenze. Con il prezioso contributo della dottoressa in Veterinaria Amanda Pellegri e la testimonianza dei clienti della nostra educatrice cinofila Lia. Immancabili, come sempre, i video inviati dai telespettatori. Come sempre sarà possibile seguire “Compagne di Branco”, anche in diretta streaming e rivedere on-demand su www.12tvparma.it e rivederla domani alle 8,45 - 13,20 e 21,55.