Torna questa sera alle 21 (e domenica in replica alle 15) Leggende Crociate, il programma curato da Sandro Piovani, con la regia di Walter Perotti, dedicato ai giocatori, tecnici o dirigenti che in qualche modo hanno fatto la storia del Parma.

E chi, più di Pietro Gedeone Carmignani incarna la Leggenda Crociata. L'ex tecnico crociato ha raccontato i suoi molti anni al Parma da preparatore dei portieri o allenatore in seconda, da collaboratore delle giovanili sino alla conduzione della prima squadra. E per capire l’importanza che ha avuto Carmignani per il club crociato basta ricordare la vittoria in Coppa Italia (ultimo trofeo vinto dal Parma) e lo spareggio di Bologna. Ma questi sono soltanto due dei molti momenti indimenticabili che Carmignani ha vissuto insieme al Parma.

Un racconto sentito, partecipato, commovente che Carmignani ha arricchito con molti episodi e aneddoti mai rivelati prima nella sua carriera da Leggenda Crociata. E' possibile vedere la puntata anche in diretta streaming e rivedere on-demand su www.12tvparma.it