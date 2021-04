Parma e l’Emilia-Romagna sono dunque tornate in zona arancione. Una boccata d’ossigeno per tante attività economiche da tempo in gravissime difficoltà a causa delle continue chiusure. Negozi finalmente riaperti, stop che invece continua per bar e ristoranti, costretti a limitarsi alla magra consolazione dell’asporto. Restano ancora chiusi e senza date certe per la ripresa dell’attività palestre, piscine, cinema e teatri. E questo nonostante la curva della pandemia registri da giorni una sostanziale stabilità e la campagna vaccinale proceda a buon ritmo. Partirà da questi temi la puntata di questa sera di «Parma Europa», il talk-show di 12 Tv Parma condotto da Pietro Adrasto Ferraguti e in onda in diretta alle 21. In studio, sulle questioni legate alla modalità delle riaperture, sui ristori e sugli scenari futuri post pandemia, il confronto tra Emiliano Occhi (Consigliere regionale della Lega), l’Assessore comunale Michele Alinovi e il docente universitario e sociologo Giorgio Triani. Della campagna vaccinale e dell’attività sanitaria extra Covid parleranno Paolo Cozzolino (Direttore del Dipartimento di Sanità pubblica dell'Azienda Usl) e il direttore sanitario dell’Ospedale Maggiore Ettore Brianti. Altro argomento al centro di «Parma Europa» sarà la situazione legata alla scuola, con il ritorno in classe fino alla terza media e alle superiori al 50 per cento. Sarà anche l’occasione per presentare un nuovo importante progetto legato all’edilizia scolastica e per affrontare più in generale alcuni aspetti legati ad opere di rigenerazione urbana. E poi ancora le chiusure che bloccano le attività legate al settore della cultura. In collegamento esterno con la sede del «Capas», il Centro per le attività e le professioni delle arti e dello spettacolo, il giornalista di 12 Tv Parma Alberto Rugolotto raccoglierà le voci della direttrice del «Capas» Sara Martin e di Stefania Babboni, del direttore del Teatro del Cerchio Mario Mascitelli, di Alessandra Belledi dell’Associazione «Micro Macro» e di Chiara Vernizzi, Delegata del Rettore all’Orientamento e vice coordinatrice del gruppo di lavoro «Parma Città Universitaria». Con loro ci sarà anche l’Assessore alla Cultura Michele Guerra. L’appuntamento con «Parma Europa» è per questa sera, in diretta alle 21, su 12 Tv Parma. E' possibile seguire la trasmissione anche in diretta streaming e rivederla on-demand su www.12tvparma.it.