Innovativi i temi della puntata di “Check Up Salute e Benessere” il programma di medicina di 12Tv Parma., che andrà in onda questa sera alle 21. I percorsi veloci per curare le patologie addominali, saranno al centro del nuovo appuntamento informativo curato da Francesca Strozzi con autorevoli professionisti in studio.

Di Fast-Track (Percorsi Veloci) o ERAS (Miglioramento delle capacità di recupero e guarigione dopo la chirurgia) si parla ormai da 20 anni. Tuttavia oggi, con a disposizione un’ampia letteratura fondata sulle evidenze cliniche emerse da studi scientifici randomizzati e metanalitici, che ne hanno nel corso degli anni validato i principi, se ne discute in termini diversi. Questo grazie: al cambiamento delle tecniche chirurgiche tutte tese alla mininvasività, al miglioramento dei farmaci anestesiologici ed analgesici e ad un lungo processo di riorganizzazione ospedaliera che ha reso più consapevoli i medici del valore di questa “filosofia” di gestione clinica. Il Prof. Paolo Soliani, Referente organizzativo Unità operativa Chirurgie della Casa di cura Città di Parma parlerà dei vantaggi della laparoscopia nella chirurgia addominale, il dott. Alessandro Gnocchi Referente Servizio Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva della Casa di cura Città' di Parma illustrerà le nuove frontiere dell’endoscopia, il dott. Andrea Cornini Specialista in Anestesia della Casa di cura Città di Parma, parlerà dei diversi tipi di anestesia, infine Francesca Pucci Dirigente dell’Unità Operativa di Oncologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, spiegherà il trattamento oncologico dopo la chirurgia mininvasiva. Durante la trasmissione televisiva come sempre spazio: alla testimonianza di un paziente, alle telefonate in diretta al numero 0521-464227 e alla lettura dei messaggi sms o Whatsapp inviati al 333-9200170..E' possibile seguire “Check-Up Salute e Benessere” anche in diretta streaming e rivedere on-demand su www.12tvparma.it.

