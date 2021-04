Quante volte abbiamo visto i mitici Tom&Jerry rincorrersi nei cartoni a più non posso? E quante altre invece sui social vediamo video di cani e gatti che sembrano amarsi follemente al punto di condividere momenti di grande affetto? Dove sta la realtà e come possiamo aiutare i nostri amici pelosi a convivere pacificamente nelle nostre case nonostante le loro diversissime attitudini? Nella nuova puntata di Compagne di Branco, in onda questa sera alle ore 21,00, vi spieghiamo questo e molto altro. In compagnia di Vee Tridente, Lia Begani e Mimí, la nostra nuova amica baffuta.. Come sempre sarà possibile seguire “Compagne di Branco”, anche in diretta streaming e rivedere on-demand su www.12tvparma.it

12Tv Parma ore 21,00