Apolloni, Schianchi e Dallatana a Bar Sport

Il flop di Cagliari ha innegabilmente orientato la stagione del Parma verso una inevitabile retrocessione. La squadra ha ancora una volta palesato limiti mentali e caratteriali facendosi rimontare negli ultimi minuti e uscendo sconfitta dalla Sardegna Arena dopo essere stata per due volte in doppio vantaggio. Di conseguenza i tifosi hanno patito l'ennesima delusione di una stagione che di soddisfazioni ne ha regalate ben poche. Per questo il popolo crociato si attende un guizzo d'orgoglio che possa rivelarsi come un «parziale» risarcimento.

