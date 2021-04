Le restrizioni anti Covid si allentano, nelle prossime settimane riapranno tante attività e il premier Draghi ha spiegato bene il perchè: si tratta di un rischio ragionato. Anche perché, dopo i problemi di alcuni mesi fa, ora la campagna vaccinale ha preso ritmo e promette di andare sempre meglio. E se i comportamenti corretti saranno osservati, con distanziamenti e mascherine, la probabilità che si debba tornare indietro è molto bassa. La curva della pandemia è in discesa, le vaccinazioni continuano: buoni motivi per non deprimere ulteriormente un’economia vessata da oltre un anno. Così, dal 26 aprile, si ammorbidisce la stretta decisa per arginare il Covid. Sarà questo uno dei temi al centro di «Parma Europa», il programma di 12 Tv Parma condotto da Pietro Adrasto Ferraguti e in onda come ogni martedì in diretta alle 21. Nella prima parte della trasmissione spazio ai ristoratori. Nei locali, dalla prossima settimana, si potrà pranzare o cenare solo nei luoghi di ristorazione con tavoli all’aperto. E questo fino al primo giugno. Dopo si potrà anche al chiuso, ma soltanto a pranzo. E’ evidente che quei locali senza la possibilità di allestire tavoli all’aperto dovranno ancora subire il peso delle limitazioni. Stasera in tv animeranno il confronto il presidente della Fipe Parma Ugo Bertolotti, il segretario provinciale del Pd Filippo Fritelli, l’Assessore al Commercio Cristiano Casa, il Consigliere regionale della Lega Fabio Rainieri e Nicola Cesari di Italia Viva. In collegamento esterno il giornalista di 12 Tv Parma Alberto Rugolotto raccoglierà in diretta invece le voci di tanti ristoratori e baristi. Nella seconda parte di «Parma Europa» spazio anche alle questioni legate alla scuola. La riapertura in presenza al 100% per le scuole di ogni ordine e grado ha diviso tanti dirigenti scolastici, soprattutto quelli delle scuole superiori: in collegamento Skype ne parlerà Aluisi Tosolini, preside del liceo Bertolucci. Nel corso di «Parma Europa» anche tutti gli aggiornamenti sull’andamento della pandemia e della campagna vaccinale, con in più un servizio speciale dedicato alle Unità mobili multidisciplinari: medici e personale sanitario dell’Ospedale Maggiore sono attrezzati per portare le cure a casa del paziente, limitando così il numero dei ricoveri in ospedale. L’appuntamento con «Parma Europa» è per questa sera, in diretta alle 21, su 12 Tv Parma. E' possibile seguire la trasmissione anche in diretta streaming e rivederla on-demand su www.12tvparma.it.

12Tv Parma ore 21,00