Allergie: problematiche respiratorie e patologie nasali. La primavera è un periodo difficile per chi soffre di allergie respiratorie, patologie che in Italia affliggono una persona su cinque con un trend in aumento. Di questo argomento si parlerà questa sera a “Check Up Salute e Benessere" il programma di medicina di 12 Tv Parma che andrà in onda alle 21, a cura di Francesca Strozzi. L’allergia è una condizione del sistema immunitario caratterizzata dall’eccessiva risposta anticorpale verso sostanze, gli allergeni, che per la maggior parte delle persone risultano innocue. Tra i fattori scatenanti ci sono allergeni presenti nell'aria come: pollini, peli di animali, acari della polvere e muffe che sono la causa di sintomi a carico di naso, occhi e bronchi. A rinocongiuntivite ed asma spesso, si associano sinusite e otite, cefalea e disturbi del sonno con un forte impatto sull’attività scolastica o lavorativa. Durante la trasmissione saranno trattate dunque, le problematiche delle allergie respiratorie e dopo un’introduzione sull'anatomia del naso e dei seni paranasali si parlerà, delle patologie naso sinusali in particolare della poliposi nasale, una patologia complessa spesso presente in pazienti allergici e di difficile trattamento sia chirurgico che medico. Infine si affronteranno i problemi di anosmia, la perdita dell’olfatto, che queste patologie possono provocare e come fare una diagnosi differenziale con i primi segni d'infezione da Coronavirus. Saranno presenti in studio i medici: Erminia Ridolo, Direttore della Scuola di Specializzazione di Allergologia ed Immunologia Clinica dell'Università di Parma, Paolo Vignali Referente Otorinolaringoiatria della Casa di cura Città di Parma e Matteo Curti, Medico di Medicina generale. Come in ogni puntata i telespettatori potranno intervenire in diretta raccontando la loro esperienza o ponendo domande agli ospiti, chiamando il numero 0521 – 464227 o inviando sms o whatsapp al 333 – 9200170.E' possibile seguire “Check-Up Salute e Benessere” anche in diretta streaming e rivedere on-demand su www.12tvparma.it

12Tv Parma, mercoledì alle 21