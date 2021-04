Come reagireste se uno sconosciuto si avvicinasse e vi accarezzasse vivacemente la testa mentre siete per strada a fare la vostra passeggiatina preferita? Ecco, per i cani non è molto diverso...Anche i nostri amici pelosi possono aver bisogno del loro spazio per quando sono in giro con il loro umano. Da questa esigenza nasce l’iniziativa del Nastro Giallo, un messaggio visivo universale creato per comunicare anche a distanza che il cane che abbiamo davanti preferisce non essere approcciato. In questa puntata scopriamo i motivi e le storie dietro a questa brillante iniziativa che ha origine in Svezia e sta prendendo piede in tutto il mondo. Come sempre sarà possibile seguire “Compagne di Branco”, anche in diretta streaming e rivedere on-demand su www.12tvparma.it

12Tv Parma, venerdì alle 21