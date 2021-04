Ultima puntata di Leggende Crociate, su 12Tv Parma questa sera alle 21 e domenica alle 15. Si chiude il ciclo dedicato ai crociati che, da dirigenti, allenatori o giocatori hanno fatto la storia del Parma. L'ultimo protagonista della serie è Lorenzo Minotti, arrivato giovanissimo quando il club crociato lottava per la salvezza in serie B, strada facendo è diventato il capitano della promozione storica in serie A e, sempre da capitano, ha alzato al cielo i primi importantissimi trofei vinti dal Parma, in Italia e in Europa. Una lunga storia che merita di essere rivista e rivissuta attraverso il racconto che lo stesso Minotti ha fatto a Sandro Piovani, curatore del programma, e a Walter Perotti per la parte tecnica e archivio. Naturalmente, oltre al tradizionale canale tv, la puntata, come quelle precedenti, potrà essere seguita in streaming sul sito di 12tvparma.it o, sempre sul sito della nostra emittente, on demand.

12Tv Parma, sabato ore 21