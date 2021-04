Le celebrazioni per il 25 Aprile

Ampio spazio viene dedicato oggi da 12Tv Parma per le celebrazioni del XXV Aprile . Si inizia alle 10,15 ( con replica alle 18,50) con “NoiPartigiani”, un programma dedicato agli eroi della Resistenza, per rendere omaggio ai partigiani e presentare il portale noipartigiani.it, Memoriale della Resistenza promosso da ANPI, con centinaia di video testimonianze di combattenti per la libertà, raccolte da Gad Lerner e Laura Gnocchi in collaborazione con ANPI.

A partire poi dalle 10,50, verrà trasmessa in diretta la posa delle corone di alloro al monumento al Partigiano ed a quello dei Caduti di tutte le guerre. A seguire si svolgerà la Cerimonia ufficiale in piazza Garibaldi, con la partecipazione del Corpo Bandistico Giuseppe Verdi, alla presenza del Sindaco, Federico Pizzarotti, del Presidente della Provincia, Diego Rossi, dei rappresentanti delle Associazioni Partigiane Cittadine e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma.

In prima serata alle 21,00 andrà in onda “La Resistenza e la sua luce, 25 Aprile in musica e poesia ”. Le realtà musicali della città e la voce recitante di Adriano Engelbrecht accompagneranno il pubblico in un viaggio virtuale tra alcuni dei luoghi più significativi della Resistenza, da Piazzale Picelli ai Portici del Grano, da Piazzale della Pace a Piazza Garibaldi. L’evento è organizzato dal Comune di Parma in collaborazione con Società dei Concerti di Parma, La Toscanini, Fondazione Prometeo, Associazione culturale Parma Frontiere, Conservatorio di Musica ‘Arrigo Boito’ di Parma.

12Tv Parma, domenica alle ore 10,50