Pincolini, Schittone, Barone e Mazza a Bar Sport

Si preannuncia caldissima la puntata di domani sera di Bar Sport, il talk show dedicato ai crociati in onda su 12 Tv Parma a partire dalle 21. La sconfitta con il Crotone ha fatto esplodere la contestazione dei tifosi che accusano la squadra di non onorare la maglia e di scendere in campo molli e senza motivazioni. Insomma, retrocedere sì ma con onore.

Sarà questo, ovviamente, il tema portante della puntata di stasera che vedrà come ospiti, nel salotto di Carlo Brugnoli e Ilaria Notari, giornalisti ed esperti che cercheranno di analizzare la pessima annata dei crociati e di guardare al futuro in previsione di un campionato di serie B che si preannuncia molto complicato.

In studio, quindi, ci saranno Gianni Barone (di stadiotardini.it), il presidente del Parma Club Golese, Giuseppe Mazza, il preparatore atletico (ex Milan e Parma), Vincenzo Pincolini, il giornalista Guido Schittone e l'esperto di fantacalcio, Pietro Razzini.

Con Marco Bernardini verrà analizzata la prossima sfida che attende i crociati, a Torino contro i granata lunedì prossimo. Non più una sfida per la salvezza ma un'occasione (forse l'ultima) per regalare una soddisfazione ai tifosi. Vanni Buttasi presenterà una nuova puntatata della rubrica «L'indiscreto» mentre il filo diretto con gli ascoltatori, che potranno interagire con sms e messaggi whats app, sarà come sempre al numero 3339200170.