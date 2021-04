Con la zona gialla anche Parma ha riacquistato un po’ di libertà. Al netto delle polemiche sollevate da alcune categorie economiche (soprattutto ristoranti e baristi) rispetto alle nuove regole e al mantenimento del coprifuoco alle 22, quella che si è aperta ieri è una fase nuova, con la speranza che in breve tempo si arrivi alla fine definitiva delle restrizioni. Vorrebbe dire che la pandemia è sotto controllo. D’altra parte la campagna vaccinale corre sempre più forte, i nuovi positivi al Covid registrano numeri sostanzialmente stabili e la pressione sul Covid Hospital si riduce sempre più. Occorre tuttavia fare estrema attenzione.

A ribadirlo nelle ultime ore è stata propria la responsabile del padiglione Barbieri dell’Ospedale Maggiore, la professoressa Tiziana Meschi: «Navighiamo in un mare non ancora tranquillo ed è bene mantenere ancora tutte le precauzioni». Partirà da qui la puntata di questa sera di «Parma Europa», la trasmissione del martedì di 12 Tv Parma dedicata a cronaca, politica e attualità e condotta da Pietro Adrasto Ferraguti.

Sull’evoluzione delle pandemia nel nostro territorio, in collegamento dall’Ospedale di Parma, interverrà proprio Tiziana Meschi con tutti gli ultimi aggiornamenti. Poi ampio spazio al tema delle riaperture, dai locali pubblici ai luoghi della cultura, dai musei ai cinema: il quadro della situazione sarà al centro di un confronto in studio tra l’Assessore alla Cultura del Comune di Parma Michele Guerra, il presidente di Ascom Parma Vittorio Dall’Aglio e la giornalista della Gazzetta di Parma Katia Golini. In collegamento Skype interverranno invece Simone Verde, direttore del complesso monumentale della Pilotta e Ivan De Pietri, gestore del cinema Astra. In collegamento esterno il giornalista di 12 Tv Parma Alberto Rugolotto raccoglierà in diretta le voci di ristoratori e baristi, alla prese con le regole della zona gialla. L’appuntamento con «Parma Europa» è per questa sera, in diretta alle 21, su 12 Tv Parma. E' possibile seguire la trasmissione anche in diretta streaming e rivederla on-demand su www.12tvparma.it.

12Tv Parma, martedì ore 21