Con l’arrivo della bella stagione e la riduzione delle restrizioni imposte dalla pandemia, si riscopre la voglia di piacere e piacersi. Per migliore il proprio aspetto fisico sono d’aiuto: la medicina estetica, la chirurgia plastica, una corretta alimentazione ed una bilanciata attività fisica per una perfetta “remise en forme”.Di questi argomenti si palerà questa sera alle 21 nella nuova puntata di “Check Up Salute e Benessere” il programma di medicina di 12 Tv Parma a cura di Francesca Strozzi. Tre gli autorevoli ospiti che parteciperanno al programma: Paolo Costa, Specialista in Chirurgia Plastica della Casa di cura Città di Parma, Alberto Anedda, Specialista in Medicina dello Sport e Lorenza Bicchieri, Psicologa e Psicoterapeuta della Casa di cura Città di Parma.La sedentarietà e lo smart working imposti dall'emergenza sanitaria, hanno causato danni come ansia e depressione, aumento del peso e poca cura della persona. L’uso dei telefonini e dei computer per le video conferenze, ha focalizzato l’attenzione sull’aspetto del volto, facendone maggiormente percepire i difetti. Vi è stato quindi un aumento di richieste dei trattamenti di chirurgia e medicina estetica per il viso come blefaroplastica, rinoplastica e lifting cervico-facciale. Boom anche per quelli che migliorano il corpo, dalla mastoplastica additiva alla liposuzione che possono essere effettuati anche alle porte dell’estate, perché le metodiche sono meno invasive rispetto al passato e la convalescenza più breve. Aumentati anche i trattamenti con botulino, filler con acido ialuronico e quelli con nuove tecnologie ad esempio la criolipolisi, il fotoringiovanimento, l’endolift -laser e gli ultrasuoni focalizzati, che permettono di migliorare l’aspetto del volto e la silhouette dando risultati naturali e che permettono alle persone di esporsi al sole in sicurezza nel periodo estivo. Come in ogni puntata i telespettatori potranno raccontare la loro esperienza e intervenire in diretta chiamando il numero 0521 – 464227 o inviando sms o whatsapp al 333 – 9200170.E' possibile seguire “Check-Up Salute e Benessere” anche in diretta streaming e rivedere on-demand su www.12tvparma.it.