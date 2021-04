Era da tutti stata tratteggiata qualche settimana fa come lo spareggio per restare in serie A, oggi la sfida fra Torino e Parma ha decisamente un altro significato anche se resta un match delicato per entrambe le parti. Lunedì sera sarà comunque una partita da seguire e questa sera, su 12 Tv Parma, se ne parlerà in una nuova puntata di 'Calcio e Calcio, in diretta dalle ore 21,00. In studio con Giuseppe Milano, Francesca Mercadanti e Luca Ampollini ci saranno il giornalista Marco Bernardini ed il match analyst Patrick Fava. In più il solito ricco spazio social di Luca Ferrari.

Per intervenire in diretta sms e whatsapp al 333-9200170. Come sempre sarà possibile seguire 'Calcio e Calcio' anche in diretta streaming e rivedere on-demand su www.12tvparma.it.

