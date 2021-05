E' un lunedì di campionato per il Parma che questa sera alle ore 20,45 sarà in campo a Torino contro la formazione granata. Un match che comunque, al di là della classifica, può sicuramente dare spunti interessanti per la squadra gialloblù, anche in vista della prossima stagione. Per questo stasera 12 Tv Parma seguirà il match minuto per minuto con una puntata di 'Calcio e Calcio diretta live' in onda dalle ore 20,30. In studio ci saranno Giuseppe Milano, Luca Ampollini, Carlo Chiesa e Stefano Frigeri ma tanti anche i collegamenti, a partire dallo stadio di Torino.

Per intervenire in diretta sms e whatsapp al 333-9200170, social con Luca Ferrari all'hastag #torinoparma.E' possibile seguire ‘Calcio e Calcio diretta live’ anche in diretta streaming su www.tvparma.it.

12Tv Parma ore 20,30