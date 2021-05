Questa sera alle 20,10 su 12Tv Parma andrà in onda la terza puntata del nuovo format ideato e condotto da Alessandra Cadoppi , “Il Beffardo” , che oggi colpirà una donna. Si tratta di uno scherzo “difficile” perché la vittima scelta è Daniela Ferrari , appartenente alla famiglia-istituzione nel mondo dei burattini, un’artista dal carattere forte, che difficilmente si fa mettere i piedi in testa e particolarmente astuta,

Ma anche stavolta il Beffardo ha svolto il suo dovere ed è stata “catturata”.

Ovviamente la reazione non si è fatta attendere ma probabilmente, per l’amor della figlia, Daniela non ha abbandonato il set e ha continuato l’intervista alquanto insidiosa.

12Tv Parma ore 20,10