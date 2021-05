Questa sera alle 20,10 su 12Tv Parma andrà in onda la quinta puntata del format ideato e condotto da Alessandra Cadoppi , “Il Beffardo” , che oggi avrà come vittima un volto particolarmente amato della città…. Francesca Mercadanti si troverà nelle grinfie della “Signora Vighi” personaggio inventato ed interpretato da Alessandra Cadoppi, appositamente per punzecchiare e distruggere l’autostima della bella presentatrice… Come avrà reagito la vittima? Si sarà ribellata alle cattiverie dell’esuberante signora della Romagna o avrà resistito e incassato i colpi ?

La puntata sarà riproposta alle 23,30 e domani alle 12.25, 13.25 e 21.15 . E' possibile seguire “Il Beffardo” anche in diretta streaming e rivederla on-demand su [http://www.12tvparma.it.%20]www.12tvparma.it.

12Tv Parma ore 20,10