Ci sono tanti modi per scoprire un territorio: sempre più persone scelgono di farlo camminando. Dopo un inverno segnato da chiusure e limitazioni sta ripartendo a pieno ritmo la stagione del trekking: 12 Tv Parma lancia l’edizione 2021 di “Appennino, itinerari e sentieri”, trasmissione che ha raccolto un vero boom di ascolti e contatti sul web con la prime due serie. L’appuntamento è fissato ogni venerdì alle 21. Ideato e curato da Marco Balestrazzi, con le riprese e il montaggio di Pierluigi Bucci, il programma proporrà sei nuovi itinerari, alla portata anche di escursionisti meno esperti. Grazie alla partnership con Destinazione Emilia, le uscite allargheranno gli orizzonti alle province di Reggio Emilia e Piacenza.

Da più di un anno, emergenza sanitaria ed economica hanno inciso sulle opzioni di molte persone al momento di scegliere dove trascorrere uno o più giorni di relax. In un contesto così complesso, una soluzione low cost e a km zero arriva proprio dalle “nostre montagne”, il luogo ideale per trovare aria fresca epulita, spazi dove il distanziamento è naturale.

Come nella passata edizione, le escursioni si avvarranno sempre dell'accompagnamento di una guida per fornire consigli sul percorso e sull'attrezzatura necessaria, in modo da potersi organizzare in modo autonomo. Nel corso della camminata non mancheranno gli incontri e gli approfondimenti per apprezzare storia e natura. “Appennino, itinerari e sentieri” è realizzato in collaborazione con Destinazione Emilia, Comune di Bedonia e gli sponsor: Move Mountain Lovers, Concessionaria Suzuki Rocchi e Vitali, Caseificio il Battistero.

La prima puntata percorrerà l’anello dei monti Lama e Menegosa in Alta Val d’Arda, un percorso particolarmente significativo dal punto di vista geologico, archeologico e naturalistico. L’escursione si avvarrà dell’accompagnamento di Davide Galli, presidente di Aigae (Associazione Italiane guide ambientali escursionistiche). Trattandosi della prima uscita stagionale, una parentesi particolare sarà dedicata ai consigli curati dai tecnici del Soccorso Alpino per affrontare la montagna in sicurezza, dopo un inverno caratterizzato da numerose emergenze, spesso causate dall’utilizzo di attrezzature non adeguate. La puntata, in onda questa sera alle 21, sarà poi disponibile on demand sul sito 12tvparma.it

12 Tv Parma ore 21,00